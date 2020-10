Kosovo: militari sloveni consegnano materiale sanitario a Istog e monastero Decani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni soldati del contingente sloveno nella missione Nato Kosovo Force (Kfor), parte del Comando regionale ovest a guida italiana, hanno consegnato materiale sanitario per la protezione degli insegnanti e degli alunni in un asilo nel comune di Istog. Lo riferisce un comunicato stampa della missione Kfor, sottolineando gli sforzi dei militari della missione Kfor nel sostenere le autorità locali nella lotta al Covid-19. Materiale sanitario è stato consegnato in questi giorni dai militari sloveni anche al personale del monastero serbo ortodosso di Decani, sempre nel Kosovo occidentale.(Com)