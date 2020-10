Kosovo: incontro leader partiti di governo, focus su presidenza e accuse tribunale Aia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando il post del presidente, ha affermato che verrà trovata una soluzione accettabile. “Credo che si troverà una soluzione. Non ho una risposta su questo argomento specifico, continueremo le discussioni e vedremo come andranno le cose", ha detto Haradinaj. L'Aak ha proposto Haradinaj come presidente del Kosovo dopo che l'attuale capo dello Stato, Hashim Thaci, ha lasciato l'incarico. Nelle sue precedenti dichiarazioni rese ai media Haradinaj ha condizionato la partecipazione del suo partito alla coalizione di governo alla sua candidatura alla presidenza. (segue) (Alt)