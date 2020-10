Roma: riapre arena teatro Tor Bella Monaca, Raggi "dopo 15 anni finalmente ricominciamo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto soddisfatto il vicesindaco Luca Bergamo: "Siamo a quasi trenta chilometri dal centro e ci sono i vertici di di tre dei più importanti istituzioni culturali della città per la città. È la riconquista di uno spazio. Ciascuna persona ha diritto a partecipare a una vita culturale e deve farlo in maniera accessibile". Dopo gli interventi è cominciata la proiezione del documentario Disco Ruin: 40 anni di club culture italiana in collaborazione con la quindicesima Edizione della Festa del Cinema di Roma. La programmazione prevede poi per sabato 24 ottobre, sempre alle 19, la proiezione di Siamo in un film di Alberto Sordi? di Steve della Casa e Caterina Taricano che mette in luce aspetti meno noti dei film dell’Albertone nazionale. (segue) (Rer)