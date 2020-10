Argentina: crisi economica, governo smentisce svalutazione imminente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha ribadito oggi che non c'è nessun pericolo di una svalutazione imminente nonostante le forti pressioni speculative che operano sul mercato finanziario locale. "Ci sono le condizioni per proseguire l'attuale politica cambiaria e non fare una svalutazione", ha dichiarato il ministro in un'intervista rilasciata all'emittente "Radio Con Vos". "Continueremo con il ritmo di deprezzamento del peso rispetto al dollaro in linea con il tasso di inflazione cercando di ridurre gradualmente quest'ultima", ha aggiunto. Riguardo i movimenti speculativi che avvengono su un mercato dei cambi parallelo che opera attraverso l'acquisto con pesos di titoli in dollari ad una quotazione doppia a quella ufficiale, Guzman ha quindi sottolineato che "in termini generali abbiamo una situazione con avanzo commerciale, non affrontiamo scadenze del debito estere nel breve termine, abbiamo riserve per 41 miliardi di dollari con 12 miliardi di dollari di depositi e ci sono controlli sui capitali". Lo scarto della quotazione del dollaro sul mercato ufficiale con quello sul mercato finanziario secondo il ministro "genera un'aspettativa di svalutazione che non è attinente con il contesto reale". (segue) (Abu)