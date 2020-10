Argentina: crisi economica, governo smentisce svalutazione imminente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del ministro seguono la decisione presa la settimana scorsa dalla Banca centrale argentina (Bcra) di aumentare il tasso di interesse dei depositi a termine, con l'obiettivo di "armonizzare" il rendimento dei depositi con l'evoluzione del tipo di cambio. Si punta in questo modo a mantenere un rendimento reale positivo dei risparmi in moneta locale e di incentivare il risparmio in pesos piuttosto che in divisa straniera. Si è trattato della terza modifica del tipo di interesse negli ultimi 30 giorni. La decisione della Bcra pure si inserisce nel contesto della forte pressione svalutativa sul peso che si ripercuote negativamente sulle già esigue riserve del paese. Secondo dati ufficiali dal 16 settembre scorso, quando la Bcra ha introdotto ulteriori restrizioni all'accesso al mercato dei cambi si sono persi infatti oltre 1,6 miliardi di dollari delle disponibilità, attualmente stimate a 40,837 miliardi di dollari. (segue) (Abu)