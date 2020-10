Argentina: crisi economica, governo smentisce svalutazione imminente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pressione svalutativa è frutto di una cronica mancanza di fiducia dei mercati che scommettono oggi più su un imminente crollo del peso piuttosto che sulla sua tenuta. Il 16 settembre la Banca centrale (Bcra) ha annunciato un nuovo pacchetto di misure che ha ristretto l'accesso al mercato dei cambi proprio con l'obiettivo di contenere la tendenza alla svalutazione e frenare il costante drenaggio di riserve degli ultimi mesi. Tra le decisioni prese, quella di tassare di un ulteriore 35 per cento l'acquisto di divisa straniera, attualmente limitato per le persone fisiche ad un tetto di 200 dollari mensili. La Bcra ha introdotto anche il divieto per gli operatori del mercato di capitali non residenti nel paese di liquidare titoli in moneta straniera. In questo modo si punta a limitare "la realizzazione di manovre speculative da parte di fondi di investimento non residenti" che aggirano le restrizioni al mercato dei cambi permettendo l'acquisto di titoli in pesos e la rivendita in dollari. (segue) (Abu)