Argentina: crisi economica, governo smentisce svalutazione imminente (6)

- In questo contesto il Fondo monetario internazionale ha rivisto da ultimo al ribasso le proiezioni di crescita per l'Argentina nel 2020, portandole ad un -11,8 per cento dal -9,9 stimato lo scorso giugno. E' quanto emerge dal rapporto sulle prospettive dell'economia globale World Economic Outlook (Weo) presentato a Washington nel quadro dell'assemblea annuale dell'istituzione. Così come sono peggiorate le stime per il 2020 migliorano invece le prospettive sul medio termine, con una crescita proiettata del pil nel 2021 del 4,9 per cento rispetto al 3,9 per cento stimato in precedenza. Omesse invece le proiezioni su inflazione e deficit fiscale, due parametri che rappresentano variabili legate anche al negoziato in corso su un nuovo programma di finanziamento in sostituzione dell'accordo di tipo Stand By (Sba) da 44 miliardi di dollari siglato a giugno del 2018 dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri. Secondo il Weo la disoccupazione in Argentina dovrebbe raggiungere nel 2020 l'11 per cento per scendere di un punto al 10 per cento nel 2021. Più in generale l'Argentina figura come il paese con la terza economia con maggior contrazione in Sudamerica, superata solo da Venezuela e Perù. (Abu)