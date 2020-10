Italia-Ucraina: difesa in processo Rocchelli, Markiv va assolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vitaly Markiv deve essere assolto perché "non ha commesso il fatto". È la richiesta alla Corte d'Assise di Appello di Milano dei difensori Raffaele Della Valle e Donatella Rapetti durante l'udienza fiume in corso da 10 ore nell'ambito del processo all'ex soldato italo-ucraino della Guardia nazionale di Kiev condannato a Pavia in primo grado a 24 anni di reclusione per l'omicidio volontario del fotoreporter pavese Andrea Rocchelli e il suo interprete russo Andrei Mironov, uccisi sotto i colpi di mortaio nel Donbass nel 2014. "Sia in punto di fatto, sia in punto di diritto questo processo non si doveva neanche a fare", ha premesso l'avvocato Della Valle nella sua arringa. "Non esiste nessun elemento che provi la presenza di Markiv al momento della sparatoria", ha osservato il legale in un passaggio del suo intervento rilevando come la sentenza di primo grado impugnata "è avvolta da un criterio di emozione" e si fonda sul "sentito dire" dal momento che "la Procura" di Pavia "non è riuscita a superare nessun 'ostacolo'" durante il dibattimento. Il difensore, inoltre, ha definito una mancanza di "fair play" la richiesta della Procura generale fatta in "zona cesarini" di far nelle prove anche il brogliaccio trascritto dalla polizia giudiziaria (non dal perito per "ragioni tecniche") con una frase dell'imputato intercettata in un colloquio in cella. Stando al prima versione Markiv avrebbe detto: "Abbiamo fottuto un reporter ma lui era..." mentre nella nuova trascrizione del perito depositata la scorsa udienza la frase è stata tradotta in: "È stato fottuto un reporter (...) loro vogliono cucirmi addosso tutto". Su questo aspetto "il procuratore generale in quattro ore di requisitoria non ha speso una sola parola", ha evidenziato l'avvocato Della Valle. Prima di lui sono intervenuti anche gli avvocati Niccolò Bertolini Clerici, legale del governo ucraino citato come responsabile civile, e Donatella Rapetti, co-difensore di Markiv. Stamattina in aula era presente anche il ministro degli interni Arsen Avakov.(Rem)