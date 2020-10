Crisi economica in Argentina, il governo smentisce l'ipotesi di una svalutazione imminente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha ribadito oggi che non c'è nessun pericolo di una svalutazione imminente nonostante le forti pressioni speculative che operano sul mercato finanziario locale. "Ci sono le condizioni per proseguire l'attuale politica cambiaria e non fare una svalutazione", ha dichiarato il ministro in un'intervista rilasciata all'emittente "Radio Con Vos". "Continueremo con il ritmo di deprezzamento del peso rispetto al dollaro in linea con il tasso di inflazione cercando di ridurre gradualmente quest'ultima", ha aggiunto. Riguardo i movimenti speculativi che avvengono su un mercato dei cambi parallelo che opera attraverso l'acquisto con pesos di titoli in dollari ad una quotazione doppia a quella ufficiale, Guzman ha quindi sottolineato che "in termini generali abbiamo una situazione con avanzo commerciale, non affrontiamo scadenze del debito estere nel breve termine, abbiamo riserve per 41 miliardi di dollari con 12 miliardi di dollari di depositi e ci sono controlli sui capitali". Lo scarto della quotazione del dollaro sul mercato ufficiale con quello sul mercato finanziario secondo il ministro "genera un'aspettativa di svalutazione che non è attinente con il contesto reale".Le dichiarazioni del ministro seguono la decisione presa la settimana scorsa dalla Banca centrale argentina (Bcra) di aumentare il tasso di interesse dei depositi a termine, con l'obiettivo di "armonizzare" il rendimento dei depositi con l'evoluzione del tipo di cambio. Si punta in questo modo a mantenere un rendimento reale positivo dei risparmi in moneta locale e di incentivare il risparmio in pesos piuttosto che in divisa straniera. Si è trattato della terza modifica del tipo di interesse negli ultimi 30 giorni. La decisione della Bcra pure si inserisce nel contesto della forte pressione svalutativa sul peso che si ripercuote negativamente sulle già esigue riserve del paese. Secondo dati ufficiali dal 16 settembre scorso, quando la Bcra ha introdotto ulteriori restrizioni all'accesso al mercato dei cambi si sono persi infatti oltre 1,6 miliardi di dollari delle disponibilità, attualmente stimate a 40,837 miliardi di dollari.A sottolineare il delicato momento che attraversa l'economia argentina è il fatto che lo stesso presidente, Alberto Fernandez, sia dovuto intervenire a rassicurare i mercati escludendo con decisione l'ipotesi di una imminente svalutazione o di un congelamento dei depositi in dollari. "Affrontiamo un problema di scarsezza di divisa che abbiamo ereditato dal governo precedente e per la sfiducia che viene generata con fake news da parte di settori che sostengono che ci sarà una svalutazione o che potremmo impossessarci dei depositi della gente", ha affermato ieri Fernandez nel corso di un intervento alla Conferenza annuale dell'Istituto per lo sviluppo imprenditoriale (Idea). "Non farei mai una cosa simile", ha aggiunto in riferimento ad una riedizione del famigerato "corralito", il blocco dei depositi in dollari ordinato nel 2001 dal governo dell'ex presidente De La Rua e culminato poi con la pesificazione compulsiva degli stessi.La pressione svalutativa è frutto di una cronica mancanza di fiducia dei mercati che scommettono oggi più su un imminente crollo del peso piuttosto che sulla sua tenuta. Il 16 settembre la Banca centrale (Bcra) ha annunciato un nuovo pacchetto di misure che ha ristretto l'accesso al mercato dei cambi proprio con l'obiettivo di contenere la tendenza alla svalutazione e frenare il costante drenaggio di riserve degli ultimi mesi. Tra le decisioni prese, quella di tassare di un ulteriore 35 per cento l'acquisto di divisa straniera, attualmente limitato per le persone fisiche ad un tetto di 200 dollari mensili. La Bcra ha introdotto anche il divieto per gli operatori del mercato di capitali non residenti nel paese di liquidare titoli in moneta straniera. In questo modo si punta a limitare "la realizzazione di manovre speculative da parte di fondi di investimento non residenti" che aggirano le restrizioni al mercato dei cambi permettendo l'acquisto di titoli in pesos e la rivendita in dollari.La decisione di tassare ulteriormente l'acquisto di divisa straniera rappresenta tuttavia una manovra potenzialmente molto controversa a livello sociale, dato che colpisce nel cuore la principale forma di risparmio o rifugio dall'inflazione per gli argentini. In termini concreti, per comprare un dollaro, quotato attualmente a circa 80 pesos, qualsiasi persona fisica deve pagare oltre ad una tassa del 30 per cento che viene destinata a politiche sociali, anche un ulteriore 35 per cento che viene messo a conto del pagamento della tassa sul reddito e sui beni personali. Il valore finale del biglietto verde passa ad essere in questo modo di 132 pesos. La decisione è stata presa per evitare una semplice speculazione che permetteva a qualsiasi cittadino comprare ogni mese 200 dollari al cambio ufficiale e rivenderli al mercato nero con un guadagno del 65 per cento. A causa di questo movimento speculativo di massa la Bcra si era vista obbligata a intervenire sul mercato dei cambi perdendo solo nei primi 10 giorni di settembre quasi 400 milioni di dollari di riserve.In questo contesto il Fondo monetario internazionale ha rivisto da ultimo al ribasso le proiezioni di crescita per l'Argentina nel 2020, portandole ad un -11,8 per cento dal -9,9 stimato lo scorso giugno. E' quanto emerge dal rapporto sulle prospettive dell'economia globale World Economic Outlook (Weo) presentato a Washington nel quadro dell'assemblea annuale dell'istituzione. Così come sono peggiorate le stime per il 2020 migliorano invece le prospettive sul medio termine, con una crescita proiettata del pil nel 2021 del 4,9 per cento rispetto al 3,9 per cento stimato in precedenza. Omesse invece le proiezioni su inflazione e deficit fiscale, due parametri che rappresentano variabili legate anche al negoziato in corso su un nuovo programma di finanziamento in sostituzione dell'accordo di tipo Stand By (Sba) da 44 miliardi di dollari siglato a giugno del 2018 dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri. Secondo il Weo la disoccupazione in Argentina dovrebbe raggiungere nel 2020 l'11 per cento per scendere di un punto al 10 per cento nel 2021. Più in generale l'Argentina figura come il paese con la terza economia con maggior contrazione in Sudamerica, superata solo da Venezuela e Perù. (Res)