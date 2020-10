Italia-Uruguay: Gianni Rodari al centro delle iniziative per la Settimana della lingua italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro delle iniziative in programma per la XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, sono stati annunciati oggi – centenario della nascita di Gianni Rodari – i vincitori del concorso "Rodari 100", organizzato dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura di Montevideo. Il concorso si è rivolto alle scuole pubbliche elementari uruguaiane, agli alunni della Scuola Italiana di Montevideo, agli studenti di italiano dei Centri di Lingua Straniera e dei Licei Serali, nonché agli alunni di Formazione ed Educazione. A seconda della categoria di appartenenza, i partecipanti hanno dovuto presentare un disegno basato su un racconto di Gianni Rodari, una nuova storia, un audio, video o fumetto, un poster o un logo per il centenario dello scrittore o una video-lezione sull'autore italiano. Oltre 350 gli elaborati ricevuti dall'Istituto Italiano di Cultura, tra disegni e video che raccontano la vita e opera di Gianni Rodari e le vicende di Giovannino Perdigiorno, personaggio scelto come traccia centrale del concorso. (segue) (Abu)