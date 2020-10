Coronavirus: Usa, 223.437 morti su 8.440.995 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 223.437 morti su 8.440.995 contagiati. Lo riferisce l'emittente "Cnn". La sindaca di Chicago, la democratica Lori Lightfoot, ha annunciato l'imposizione di un coprifuoco per le attività economiche non essenziali a partire dalle dieci di sera per contenere il picco di contagi da coronavirus. Gli Stati Uniti hanno riportato 75 mila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il secondo dato più alto a livello nazionale dall’inizio della pandemia. La scorsa settimana in media i casi giornalieri si sono attestati su quota 62 mila, in crescita del 32 per cento rispetto alla settimana precedente. I numeri attuali sono i più alti registrati dallo scorso luglio, quando in un solo giorno sono stati individuati 77 mila contagi. Nel capoluogo dell'Illinois, infatti, sono stati registrati 640 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in aumento del 54 per cento rispetto alla media della scorsa settimana. A livello globale si contano oltre 1,1 milioni di morti su oltre 42 milioni di contagiati.(Nys)