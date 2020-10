Usa: arrestato per crimini federali un collaboratore di Giuliani e del genero di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ken Kurson, uno stretto alleato del genero del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, è stato arrestato venerdì e accusato di crimini federali di cyberstalking legati al suo divorzio. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Kurson, che è anche collaboratore di lunga data dell'avvocato personale di Donald Trump e dell'ex sindaco di New York Rudy Giuliani, è accusato di aver inviato messaggi minacciosi e di stalking a diverse persone, tra cui un amico che, secondo il "New York Times", incolpava per il suo matrimonio andato a rotoli. Il "Nyt" ha riferito che l'Fbi ha anche acquisito prove che dimostrano che Kurson ha mostrato un comportamento simile durante il suo procedimento di divorzio del 2015, tra cui l'installazione di software sul computer di una persona per spiarla e l'uso di pseudonimi per fare false accuse di cattiva condotta al datore di lavoro di quella persona. (Nys)