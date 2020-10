Rating: Gualtieri, S&P conferma validità delle politiche italiane e l’importanza delle scelte europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di alzare l’outlook dell’Italia assunta da Standard & Poor’s conferma la solidità delle misure eccezionali adottate dal Governo nonché l’importanza del vero e proprio cambio di paradigma avvenuto nell’Unione Europea per contrastare l’emergenza Covid. È la conferma che le politiche economiche adottate dall’Italia dall’inizio della pandemia e la coerente linea di politica monetaria e di bilancio perseguita a livello europeo sono riconosciute valide e considerate una garanzia di stabilità e premessa di futura crescita. Allo stesso tempo, l’agenzia di rating ha valutato con favore la decisione di utilizzare a pieno gli strumenti messi a disposizione dal programma Next Generation Ue, al quale l’Italia ha dato un contributo sostanziale sin dalla sua ideazione. Nel momento ancora difficile che l’Italia e l’Europa hanno davanti, questa valutazione vale come incoraggiamento a continuare su una linea che allo stesso tempo tutela la nostra economia e le garantisce prospettive importanti di rilancio. (Com)