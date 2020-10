Nagorno-Karabakh: Sarkissian, se Turchia smette di interferire, raggiungeremo cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Turchia smetterà di interferire nel conflitto nel Nagorno-Karabakh e contribuirà al cessate il fuoco e alla comprensione del fatto che deve esserci una soluzione pacifica, le parti arriveranno a un'intesa e torneranno ai negoziati. Lo ha detto il presidente armeno, Armen Sarkissian, nel punto stampa congiunto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "L'Armenia ha una buona partnership con la Nato", ha detto Sarkissian, ricordando il sostegno dato dall'Armenia alla lotta al terrorismo in Afghanistan e in Kosovo. "Sono qui non solo per confermare la nostra partnership, ma anche per parlare di qualcosa che preoccupa non solo l'Armenia e l'Azerbaigian e le persone del Nagorno-Karabakh, ma che è importante per tutta la regione", ha aggiunto. "Concordo che non c'è nessuna soluzione armata a questo conflitto e siamo fortunati ad avere la piattaforma dell'Osce e del gruppo di Minsk con i tre co-presidenti", ha ricordato citando Usa, Francia e Russia. (segue) (Beb)