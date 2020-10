Kosovo-Serbia: capo missione Unmik all’Onu, serve impegno per dialogo costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Serbia e Kosovo si impegnino in un dialogo costruttivo e a risolvere tutte le questioni in sospeso tra i due paesi. È l’invito lanciato ieri dal capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo, Zahir Tanin, nel corso della discussione in seno al Consiglio di sicurezza sul rapporto redatto dal segretario generale Onu, Antonio Guterres, sull'attività della stessa Unmik. I media kosovari hanno riportato che Tanin ha accolto con favore la ripresa del dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall’Unione europea ha invitato entrambe le parti a utilizzare colloqui costruttivi per risolvere tutte le questioni in sospeso. Il capo della missione Unmik ha sottolineato che durante gli incontri dei rappresentanti dei deu Paesi avvenuti a Washington lo scorso settembre per la stipula di accordi economici, le due parti hanno dimostrato il potenziale di progresso "nel portare avanti questioni difficili". "L'unità politica, il forte impegno e la buona volontà tra i leader di Pristina e Belgrado sono un prerequisito per il successo dei negoziati”, ha sottolineato Tanin auspicando che Pristina e Belgrado trovino presto “un terreno comune per raggiungere un accordo globale". Tanin ha concluso ribadendo l'impegno incondizionato dell'Umink a sostenere il dialogo agevolato dall'Ue e gli sforzi dei leader di entrambe le parti per procedere con decisione verso un accordo globale e la pace e la riconciliazione a lungo termine. (segue) (Alt)