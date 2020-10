Kosovo-Serbia: ministra Esteri Haradinaj, pronti a riconciliazione se Belgrado accetterà la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è pronto ad avanzare verso la riconciliazione finale, quando la Serbia sarà pronta per la verità e per riconoscere la statualità di Pristina. E' quanto affermato dalla ministra degli Esteri kosovara, Meliza Haradinaj-Stublla, nel suo intervento alla sessione virtuale del Consiglio di sicurezza Onu che ha analizzato il rapporto sulle relazioni tra Kosovo e Serbia. La ministra degli Esteri kosovara ha denunciato "la propaganda aggressiva della Serbia e le fake news sistematiche finalizzate a minacciare la stabilità, la sicurezza e l'immagine complessiva del Kosovo". "Il Kosovo sta seguendo con grande preoccupazione le attività che sono contrarie agli accordi siglati dalla Serbia, sotto la mediazione dell'Ue e recentemente dell'amministrazione americana, e del lavoro colossale del presidente Donald Trump per riavvicinare i nostri paesi", ha dichiarato Haradinaj. (segue) (Kop)