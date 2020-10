Kosovo: incontro a Pristina tra presidente Thaci, leader Pdk Veseli ed ex premier Haradinaj (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'organizzazione kosovara, Hysni Gucati, ha detto in precedenza all'emittente "Ktv" di aver ricevuto la documentazione proveniente dall'Ufficio del procuratore speciale con i nomi degli accusati di omicidio, tortura e detenzione illegale prima e durante la guerra del 1998-99. "L'organizzazione dei veterani di guerra Uck ha dato vita in diverse occasioni a attività che credo abbiano l'obiettivo di minare la corretta amministrazione della giustizia", ha detto il portavoce dell'ufficio del procuratore speciale dell'Aia, Christopher Bennett. I documenti non sono stati ancora divulgati dai media. L'emittente albanese "Top Channel Tv" ha dichiarato che tra le carte c'è la "base per l'incriminazione da parte dell'accusa del procuratore speciale", tra gli altri, del presidente kosovaro Hashim Thaci e del leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli. (Alt)