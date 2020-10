Roma: riapre arena teatro Tor Bella Monaca, Raggi "dopo 15 anni finalmente ricominciamo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 25 doppio appuntamento, con L’Amore non si sa di Marcello Di Noto alle 19.30, storia di un musicista coinvolto nel business neomelodico gestito dalla malavita e, alle 21, la chiusura con Porto Rubino di Fabrizio Fichera, docufilm che illustra il viaggio del musicista Renzo Rubino da Polignano a Mare a Taranto. L’ingresso per l’inaugurazione di stasera è libero e nel rispetto delle regole Covid 19 che prevedono un massimo di 120 persone sedute. A partire da domani per assistere alle proiezioni della Festa del Cinema è previsto un biglietto unico da 6 euro. I biglietti si acquistano al botteghino del teatro e si consiglia la prenotazione. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente, via mail e via whatsapp. (Rer)