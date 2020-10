Covid: De Micheli, no serrata ma situazione preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non faremo nessun lockdown totale ma stiamo prevedendo misure molto più severe, perchè il numero dei contagi è piuttosto preoccupante". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli nel corso della registrazione della puntata di "Ottoemezzo" che andrà in onda questa sera su La7. Secondo il ministro le nuove misure "non saranno equiparabili a quelle di questa primavera, c'è una discussione in corso nel governo". (Rin)