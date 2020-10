Francia: Macron, ancora troppo presto per dire se applicare quarantene locali o più ampie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ancora troppo presto per dire se la Francia andrà verso "delle quarantene locali o più ampie". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una visita in un centro ospedaliero di Pontoise, a nord ovest di Parigi. "Valuteremo ogni settimana l'efficacia delle misure prese. Almeno fino a inizio dicembre applicheremo tutto quello che è stato già annunciato dal governo. E queste misure, sicuramente non sono pensate per essere diminuite ma hanno piuttosto di essere rafforzate se non sono sufficientemente efficaci", ha detto il titolare dell'Eliseo. Secondo il presidente non c'è "altra scelta che quella di frenare e ridurre la nostra vita sociale al massimo, di limitare i contatti per rompere" la circolazione del virus. (Frp)