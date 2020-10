© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:REGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene alla tavola rotonda online dell'Università Europea di Roma nell'ambito della Digital Meet 2020: "L'impatto dell'innovazione tecnologica e organizzativa sulla formazione e il lavoro". Diretta Zoom accedendo dal sito dell'Uer Accademy. (ore 9:30)VARIE- Presidio di protesta per fermare "la speculazione nella riserva naturale dell'Acquafredda", organizzata dal Comitato per la difesa della Riserva naturale dell'Acquafredda, a cui partecipa anche l'Unione inquilini. Via dell'Acquafredda 134. (ore 11) (Rer)