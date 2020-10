Imprese: Generali sottoscrive aumento capitale riservato per euro 300 milioni e diventa azionista di Cattolica Assicurazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, le azioni Cattolica sottoscritte da Generali avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Cattolica attualmente in circolazione fatta eccezione per l’ammissione alle negoziazioni sul Mta; pertanto, alle stesse sarà attribuito un codice Isin (IT0005424897) diverso dal codice attribuito alle azioni ordinarie Cattolica quotate. Alla data di ammissione alle negoziazioni di tali azioni sull’Mta, a seguito dell’autorizzazione di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo per l’ammissione a quotazione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale riservato (nonché della relativa pubblicazione), le azioni ordinarie sottoscritte da Generali saranno fungibili con quelle attualmente in circolazione, assumendone il medesimo codice Isin (IT0000784154). L’aumento di capitale riservato a Generali è uno dei presupposti per l’avvio di una partnership strategica che prevede quattro iniziative industriali che rappresentano importanti opportunità di crescita profittevole sui servizi ai clienti del segmento danni e nel comparto asset management, facendo leva sulle competenze e capacità di Generali nella gestione degli investimenti, nell’innovazione digitale e nei servizi salute e consentendo a Cattolica di ampliare e migliorare l’offerta alla propria clientela con nuovi e innovativi servizi accessori. (segue) (com)