Imprese: Generali sottoscrive aumento capitale riservato per euro 300 milioni e diventa azionista di Cattolica Assicurazioni (4)

- Si rende altresì noto che il consiglio di amministrazione di Cattolica, tenutosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni rassegnate da Carlo Napoleoni, consigliere non esecutivo, indipendente ai sensi del D.Lgs 58/1998 – Tuf e non indipendente ai sensi del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., con effetto dal 20 ottobre 2020, anche in ottemperanza alla normativa in tema di interlocking directorates, e da Chiara de’ Stefani, consigliere non esecutivo e indipendente, presidente del comitato per la remunerazione e componente del comitato per le nomine, sempre con effetto dal 20 ottobre 2020, per consentire la piena attuazione degli accordi tra Generali e Cattolica. Nella medesima riunione, il consiglio di amministrazione, previo parere del comitato per le nomine e con il consenso del comitato per il controllo sulla gestione, ha altresì proceduto a nominare per cooptazione, quali amministratori della società, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e dell’art. 34 dello statuto sociale, i consiglieri Stefano Gentili, Roberto Lancellotti e Elena Vasco, in quanto designati da Generali in esecuzione degli accordi conclusi tra quest’ultima e Cattolica, in sostituzione dei consiglieri dimissionari, avuto riguardo anche alle dimissioni rassegnate, per motivi di natura esclusivamente personale e con effetto dal 28 settembre, da Pierantonio Riello, consigliere non esecutivo e indipendente, già membro del comitato per la remunerazione. I consiglieri neo nominati resteranno in carica fino alla data della prossima assemblea dei soci di Cattolica. (segue) (com)