Imprese: Generali sottoscrive aumento capitale riservato per euro 300 milioni e diventa azionista di Cattolica Assicurazioni (5)

- Il consiglio di amministrazione ha, pertanto, verificato in capo ai nuovi consiglieri la sussistenza dei requisiti di idoneità alla carica previsti dalla normativa applicabile e dall’art. 30 dello statuto sociale, con particolare riguardo al possesso azionario minimo statutariamente previsto in capo ai consiglieri, pari a n. 3.000 azioni. Ha altresì verificato il possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 148, 3° comma del D.Lgs 58/1998 - Tuf e del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., accertando, in capo agli stessi, il possesso di tale requisito di indipendenza. Conseguentemente, il consiglio di amministrazione ha provveduto a nominare il consigliere Stefano Gentili quale presidente del comitato governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore mentre il consigliere Roberto Lancellotti quale presidente del comitato per la remunerazione, in esecuzione ai predetti accordi con Generali. Da ultimo, il consiglio di amministrazione, sempre nella seduta odierna, ha integrato il comitato per la remunerazione anche con la nomina del consigliere Eugenio Vanda e il comitato per le nomine, di cui diventa membro il consigliere Anna Strazzera. Il presidente Paolo Bedoni, a nome di tutto il consiglio di amministrazione, ha ringraziato i consiglieri dimissionari per l’intensa e proficua attività svolta durante la loro carica nell’interesse della Società. Assicurazioni Generali, inoltre, è stata anche ammessa allo status di socio dal consiglio di amministrazione di Cattolica. (com)