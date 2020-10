Gualtieri: "Non serviranno scelte radicali come la chiusura generalizzata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che il governo è riuscito ad assicurare un forte sostegno ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese nel momento più difficile della pandemia. Questo sostegno ha visto poi anche un forte rimbalzo dell'attività economica. Adesso c'è una nuova fase di difficoltà. Non penso che saranno necessarie scelte radicali come quelle di un lockdown generalizzato". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, intervenuto a "Zapping" su Rai Radio1. Il titolare del Mef ha quindi assicurato che il governo adotterà "tutte le misure economiche necessarie a sostenere i settori che avranno delle conseguenze negative per la necessità di contenere il virus".Secondo Gualtieri, quella della riduzione del rapporto debito/Pil di 30 punti percentuali entro la fine decennio "è una previsione realistica proprio perché postula una riduzione del debito graduale, quindi vera, che noi pensiamo di poter realizzare proprio grazie all'impatto positivo sulla crescita delle nostre misure e delle risorse aggiuntive del Recovery plan, che costituiscono una mole di investimenti aggiuntivi molto significativa". Per quanto riguarda il Recovery fund la settimana prossima ci saranno due negoziati in sede europea, e "noi auspichiamo che si facciano dei passi avanti nella prospettiva di concludere il negoziato, poi ci saranno delle fasi di implementazione tecnica e di votazione", oltre che di "traduzione di tutto questo nel testo finale, entro ottobre e i primi di novembre"."Noi - ha aggiunto Gualtieri - abbiamo presentato una previsione di finanza pubblica seria. I mercati l'hanno apprezzata: stiamo vedendo una riduzione dello spread. Questo è molto significativo. Un Paese che ha fatto 100 miliardi di spese anti-cicliche è premiato dai mercati". (Rin)