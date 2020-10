© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ringrazia Stefano Massini per il suo "bellissimo 'Esistere è resistere'. Il digitale non sostituirà mai l’esperienza dal vivo, ma in questa fase può sostenere il teatro e tutto lo spettacolo dal vivo. Stasera - scrive il ministro su Twitter - vedo 'Storie' di Stefano in diretta sui social del Piccolo Teatro".(Rin)