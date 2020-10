Usa: parlamentari scrivono a Trump, su commercio energia Messico viola "spirito" dell'Usmca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso venivano privilegiate le fonti "tradizionali", in gran parte controllate dalle imprese statali, a scapito di quelle più esposte ai fattori ambientali, eolico e solare su tutti. Una decisione che scatenava tra le altre cose le proteste degli operatori privati, pronti a denunciare la perdita di investimenti. Particolarmente dura, la polemica aperta con la spagnola Iberdrola pronta a ritirare gli investimenti dal paese nordamericano in mancanza di chiarezza sulla politica del settore e a fronte dei “continui attacchi” sferrati all’azienda. Lopez Obrador ha da ultimo sottolineato che il governo messicano "non cederà nella sua politica energetica" che è incentrata "sulla limitazione dell'accesso alle imprese private e sul dare maggiore rilievo agli enti pubblici". (segue) (Mec)