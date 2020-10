Roma: riapre arena teatro Tor Bella Monaca, Raggi "dopo 15 anni finalmente ricominciamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre questa sera, con un film de La Festa del Cinema di Roma, l’arena del Teatro Tor Bella Monaca. I lavori sono stati realizzati dal Teatro di Roma, che coordina la rete dei Teatri in Comune di cui fa parte il Teatro Tor Bella Monaca. A tagliare il nastro la sindaca Virginia Raggi insieme al suo vice con delega alla Cultura Luca Bergamo e al presidente del Municipio VI Roberto Romanella. "Finalmente abbiamo riaperto dopo 15 anni questa arena, un nuovo luogo di aggregazione, per promuovere, nel rispetto delle regole anti Covid, le attività di spettacolo all’aperto in un territorio in cui la vita culturale ruota intorno al teatro. Sono contenta che si ricominci con documentari di qualità, spero che tanti ragazzi parteciperanno" ha dichiarato Raggi al microfono. All'inaugurazione sono intervenuti anche la presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli, il direttore artistico della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda, il presidente dell'Azienda speciale Palaexpo Cesare Pietroiusti, il presidente del Teatro di Roma, Emanuele Bevilacqua, il direttore artistico del Teatro di Tor Bella Monaca Alessandro Benvenuti e il direttore Filippo D’Alessio e il curatore del progetto del Museo delle Periferie Giorgio de Finis. (segue) (Rer)