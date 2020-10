Autostrade: De Micheli, accordo solo dentro proposte fatte in Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si completerà questa fase di negoziato tra Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Atlantia per la cessione di Autostrade per lItalia (Aspi) "si potrà concludere solo dentro al perimetro delle proposte di accordo fatte la notte del Consiglio dei ministri tra il 14 e il 15 luglio, fuori da quel perimetro non è possibile nulla". Lo ha ribadito il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite questa sera di "Ottoemezzo" su La7. "Io non mi occupo della vendita e mi occupo esclusivamente del rapporto concessorio e di tutte quelle cose che sono legate alle manutenzioni e agli investimenti", ha aggiunto rispondendo ad una domanda su un'inchiesta giornalistica di questi giorni. (Rin)