Libia: assessore Lazio, bene sostegno commissione politiche agricole a pescatori sequestrati

- "Bene il sostegno appena manifestato dalla commissione nazionale politiche Agricole, di cui siamo parte come Regione Lazio, all'Odg dell'assessore siciliano Bandiera a favore dei marittimi di Mazara del Vallo, sequestrati in Libia". Lo dichiara in una nota l'assessore agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. "La proposta impegnail Governo nazionale su azioni immediate e concrete in favore dei pescatori, simbolo dei pescatori di tutta l'Italia - aggiunge l'assessore -. I tre punti del documento infatti prevedono ogni iniziativa utile per giungere alla immediata liberazione dei pescatori sequestrati dalle autorità libiche e detenuti in Libia; un canale umanitario per valutare le condizioni detentive e di salute dei pescatori sequestrati; un fondo di solidarietà per il sostegno economico delle famiglie dei pescatori colpite da tali eventi. La nostra piena solidarietà e sostegno alle famiglie dei sequestrati e alla Regione Sicilia".(Com)