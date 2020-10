Rifiuti: flash mob comitato cittadini a Colli Aniene, "via cassonetti stradali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi i cittadini aderenti al Comitato di "Lotta no cassonetti stradali" hanno messo in campo un flash mob per protestare, si legge in una nota, contro "la decisione di Ama di smantellare il sistema di raccolta dei rifiuti Porta a Porta a Colli Aniene e contro l’inerzia dell’assessora Ziantoni, che non è stata in grado di mantenere la parola data alla cittadinanza durante la seduta di commissione Ambiente capitolina, del 14 ottobre. Alcuni palloncini colorati, rigorosamente biodegradabili, sono stati infatti lasciati accanto ai cassonetti. Il messaggio rivolto ad Ama e Comune - continua la nota - è appeso ai palloncini ed è eloquente: 'Portatemi Via'. Sta salendo enormemente l’indignazione dei cittadini del quartiere che, data anche la delicata situazione sanitaria, stanno caricando moltissime foto sui social che ritraggono operatori Ama che addirittura stanno rimuovendo, in queste ore, i bidoncini del Porta a Porta. Altre iniziative seguiranno nei prossimi giorni per continuare la protesta", conclude la nota. (Com)