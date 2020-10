Centrodestra: Berlusconi, senza FI è destra-destra incapace vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è confrontato in videoconferenza con gli amministratori e i dirigenti lombardi di Forza Italia. Ha confermato - riferisce un post sul suo profilo Facebook - il suo prossimo ritorno in campo e la volontà di "riportare Forza Italia ad essere il primo partito della coalizione di centrodestra perché Forza Italia è l’unico movimento nel panorama politico italiano che si fonda sui valori dell’Occidente e delle democrazie occidentali, che sono: la libertà, il cristianesimo, il garantismo e l’europeismo. In base a questi valori Forza Italia da sempre si batte contro l’opposizione fiscale, l’oppressione giudiziaria, l’oppressione burocratica". (segue) (Rin)