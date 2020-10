Roma: colpisce auto in sosta dopo malore alla guida, morto 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente oggi pomeriggio in via Livorno, in prossimità via Apuania, a Roma. Un uomo di 51 anni, alla guida della sua auto, a causa di un malore ha perso il controllo del mezzo andando contro altri veicoli in sosta. L'uomo è morto poco dopo. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto. Gli agenti della polizia locale gruppo II Sapienza hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso, procedendo a chiudere la via per il tempo necessario.(Rer)