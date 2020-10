Covid: Iss-ministero Salute, epidemia peggiora, necessarie misure per ridurre interazioni fisiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità (Iss) e relativo al periodo fra il 12 ottobre ed il 18 ottobre l'epidemia "è in peggioramento" e dunque "è necessario prendere misure". La situazione, infatti, è compatibile complessivamente con uno scenario di tipo 3 con rapidità di progressione maggiore in alcune Regioni italiane. La situazione descritta nel report evidenzia segnali di criticità dei servizi territoriali e del raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi assistenziali di diverse Regioni e Province. Alla luce della situazione, evidenzia il rapporto, sono necessarie misure, con precedenza per le aree maggiormente colpite, che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità nonché l’attuazione delle altre misure già previste nel piano "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di trasmissione per il periodo autunno-invernale". (Rin)