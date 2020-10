Libia: Castaldo (M5s), cessate fuoco è risultato storico e punto di svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco raggiunto tra il governo di Fayez al-Serraj e Agila Saleh, presidente del Parlamento di Trobruk, grazie alla mediazione delle Nazioni Unite "è un risultato storico e un punto di svolta nel conflitto libico". Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). "Si apre una nuova fase nel processo di stabilizzazione di un Paese sfibrato da anni di guerra: ora è importante che l'accordo raggiunto a Ginevra sia realizzato sul terreno quanto prima", ha aggiunto. "Affinché abbia successo è essenziale che tutti gli attori coinvolti nel conflitto, in particolare modo quelli esterni, supportino in modo costruttivo gli accordi raggiunti e che tutti i mercenari e i foreign fighters attivi sul territorio libico lascino il paese entro 3 mesi come previsto. Su questo successo diplomatico bisogna ora costruire un fruttuoso dialogo tra le parti con l'obiettivo di trovare una soluzione sostenibile e duratura per il paese", ha continuato. "Auspico che le negoziazioni previste per novembre, finalmente nel silenzio delle armi, siano risolutive: il popolo libico non può più aspettare", ha concluso. (Beb)