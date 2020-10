Ue: De Castro e Picierno (Pd), orgogliosi di scelta coraggiosa su Pac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurodeputati del Partito Democratico, Paolo De Castro, coordinatore S&D in commissione agricoltura, e Pina Picierno, relatrice ombra S&D sulla riforma della Pac, Regolamento orizzontale, si sono detti orgogliosi di aver preso la decisione "coraggiosa" sulla Politica agricola comune (Pac) dell'Unione europea. "La Politica agricola comune (Pac) dell'Unione europea aveva bisogno di un cambiamento: ecco perché noi Socialisti e Democratici ci siamo battuti per la riapertura dei negoziati per arrivare a un compromesso capace di salvaguardare la sostenibilità sociale, economica e ambientale del settore, rigorosamente in linea con gli accordi Parigi, nonché con gli obiettivi fissati dalle strategie Green deal, Farm to Fork e biodiversità. Siamo orgogliosi di aver preso questa decisione coraggiosa, a vantaggio dell'intero settore", hanno dichiarato. "Nel nostro sforzo di dare forma a una Pac più progressista abbiamo insistito su un budget minimo per i nuovi eco-schemi, vale a dire una serie di misure che renderanno finanziariamente vantaggioso per gli agricoltori fornire beni pubblici, in termini di protezione del clima, dell'ambiente e del benessere animale", ha spiegato De Castro. "Siamo anche orgogliosi di aver fissato un obiettivo chiaro di condizionalità sociale in modo che una Pac più sostenibile possa anche portare con sé migliori diritti sociali", ha aggiunto. "Il Parlamento europeo ora ha parlato. È giunto il momento che la Commissione europea dia prova di responsabilità e proponga misure legislative che possano integrare la nuova Pac con gli obiettivi Green deal, Farm to Fork e biodiversità. Il gruppo S&D è pronto a raccogliere queste sfide, che però non devono sostituire la Pac, ma sostenerla nel rendere gli 11 milioni di agricoltori europei più resilienti a nuove possibili crisi sanitarie e più competitivi, guidandoli verso il raggiungimento di obiettivi comuni", ha concluso De Castro. (segue) (Beb)