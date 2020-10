Ue: De Castro e Picierno (Pd), orgogliosi di scelta coraggiosa su Pac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di difficili negoziati, abbiamo migliorato la proposta iniziale della Commissione europea, elaborando un risultato coraggioso e ambizioso sia per gli agricoltori e per l'ambiente, sia per la lotta al cambiamento climatico", ha sottolineato Picierno."Riguardo al Regolamento Orizzontale, abbiamo inviato un messaggio chiaro: il Parlamento europeo dice no alla ri-nazionalizzazione della Paca. Abbiamo infatti mitigato l'eccessiva flessibilità concessa agli Stati membri nella proposta iniziale, ritornando a un sistema di controllo e pagamento basato sul rispetto delle regole. Allo stesso tempo, abbiamo anche tenuto un controllo annuale e biennale sulle prestazioni a condizioni più rigorose per gli Stati membri", ha evidenziato. "Quindi, è stato creato un giusto equilibrio tra la certezza di non creare disparità e la concorrenza tra gli agricoltori europei, pur mantenendo il carattere comune di questa politica e il controllo su come vengono spesi i fondi per questa politica", ha specificato. "Il gruppo S&D è stato anche in grado di proporre requisiti di condizionalità sociale: chidendo di penalizzare e ridurre i pagamenti diretti a chiunque abbia violato le norme nazionali in materia di occupazione, lavoro illegale o lavoro agricolo. Non possiamo permettere che il denaro dei cittadini europei venga utilizzato per finanziare imprenditori che non hanno rispetto per la dignità dei lavoratori ", ha concluso. (Beb)