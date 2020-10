Medio Oriente: Trump, anche Arabia Saudita potrebbe avviare legami con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque Paesi arabi, tra cui l’Arabia Saudita, potrebbero avviare rapporti con Israele in un prossimo futuro. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, in occasione dell’annuncio della normalizzazione delle relazioni tra Israele e il Sudan. Trump ha telefonato davanti ai rappresentanti dei media al premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha accolto con favore quello che ha definito “un cerchio di pace” in rapida espansione. L’annuncio della normalizzazione fra Israele e Sudan è avvenuto nello stesso giorno in cui il presidente degli Stati Uniti ha informato il Congresso della decisione di rimuovere formalmente il Sudan dalla lista dei Paesi considerati sponsor del terrorismo, secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca in un comunicato, precisando che la decisione è stata presa dopo che le autorità sudanesi hanno trasferito, come promesso, i 335 milioni di dollari alle vittime del terrorismo statunitense ed alle loro famiglie. "Il presidente Donald J. Trump ha informato il Congresso della sua intenzione di revocare formalmente la designazione del Sudan come sponsor statale del terrorismo. Ciò fa seguito al recente accordo del Sudan per risolvere alcune richieste di risarcimento delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie", si legge nella dichiarazione. All'inizio di questa settimana Trump aveva preannunciato la decisione con un messaggio su Twitter nel quale aveva parlato di "ottime notizie" sugli sviluppi della richiesta sudanese. La decisione, lungamente attesa, è stata resa possibile dopo che Khartum ha accettato di pagare un risarcimento per le vittime degli attentati del 1998 contro le ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania, condotti da al Qaeda mentre il suo fondatore Osama bin Laden viveva in Sudan. La decisione spiana così la strada al Paese africano per ottenere prestiti internazionali e gli aiuti necessari per rilanciare la sua economia nell'attuale periodo di crisi, oltre che per alimentare gli sforzi di transizione democratica del governo guidato dal premier Abdalla Hamdok.(Nys)