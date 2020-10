Covid: Iss-ministero Salute, carico lavoro non più sostenibile per servizi sanitari territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carico di lavoro alla luce del peggioramento dell'epidemia "non è più sostenibile sui servizi sanitari territoriali con evidenza di impossibilità di tracciare in modo completo le catene di trasmissione ed aumento in proporzione dei casi evidenziati per sintomi". Lo evidenzia il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità (Iss) e relativo al periodo fra il 12 ottobre ed il 18 ottobre. Secondo il rapporto "si evidenziano segnali di criticità dei servizi territoriali e del raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi assistenziali di numerose Regioni e Province autonome". (Rin)