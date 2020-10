Covid: Iss-ministero Salute, importante aumento persone ricoverate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana fra il 12 ed il 18 ottobre, a livello nazionale, si è osservato un importante aumento nel numero di persone ricoverate (7.131 a fronte di 4.519 in area medica, e 750 rispetto a 420 in terapia intensiva nei giorni 18 ottobre e 11 ottobre, rispettivamente). E' quanto si legge nel rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità (Iss). Conseguentemente, aumentano i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva, con alcune Regioni o Province autonome sopra il 10 per cento in entrambe le aree. (Rin)