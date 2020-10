Covid: Iss-ministero Salute, aumentano focolai nelle scuole ma ancora limitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità (Iss) nel periodo fra il 12 ottobre ed il 18 ottobre "sono in aumento i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico anche se la trasmissione intra-scolastica appare ancora limitata (3,5 per cento di tutti i nuovi i focolai in cui è stato segnalato il contesto di trasmissione). È tuttavia chiaro - prosegue il rapporto - che le attività extra e peri-scolastiche possono costituire un innesco di catene di trasmissione laddove non vengano rispettate le misure di prevenzione previste". (Rin)