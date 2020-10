Covid: Iss-ministero Salute, 7.625 focolai attivi, diminuiscono i nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo fra il 12 ottobre ed il 18 ottobre sono stati complessivamente 7.625 i focolai attivi, di cui 1.286 nuovi, quindi anche se sono in aumento i focolai attivi, per la prima volta in undici settimane è in diminuzione il numero di nuovi focolai (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 4.913 focolai attivi di cui 1.749 nuovi). Questa diminuzione, secondo il rapporto settimanale sull'evoluzione pandemica elaborato da ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità (Iss), è probabilmente dovuta al forte aumento di casi per cui i servizi territoriali non hanno potuto individuare un link epidemiologico: sono stati segnalati 23.018 casi non associati a catene di trasmissione note (rispetto a 9.291 la settimana scorsa) che corrisponde al 43,5 per cento del totale di casi notificati questa settimana. Sono stati riportati focolai nella quasi totalità delle province (106/107). La maggior parte di questi focolai continua a verificarsi in ambito domiciliare (81,7 per cento) che al momento rappresenta un contesto di amplificazione della circolazione virale e non il reale motore dell’epidemia. (Rin)