Libia: Fiano (Pd), cessate fuoco grande risultato anche per Italia

- L'accordo per il cessate il fuoco in Libia, siglato a Ginevra, "è un grande risultato delle Nazioni Unite, e di tutti quei Paesi, in particolare dell'Italia, che in questi anni si sono impegnati per mettere fine a questo conflitto. Un'intesa che porterà stabilità e sicurezza e che porrà le basi per una risoluzione duratura del conflitto". Lo scrive in una nota Emanuele Fiano, responsabile Esteri del Partito democratico. (Com)