Mondo di mezzo: Alemanno, condanna odierna in contraddizione con giudizio Cassazione

- "Sono colpito da questa sentenza in aperto e inammissibile conflitto con quanto già deciso in via definitiva dalla Cassazione". A dirlo Gianni Alemanno dopo la sentenza di secondo grado in uno dei filoni, in cui è coinvolto, del processo "Mondo di mezzo". La Corte d’appello oggi ha confermato la sentenza di primo grado a sei anni di carcere oltre alla confisca di beni per 298 mila euro. "Una sentenza superiore anche alle richieste del Procuratore generale Catalani - dice Alemanno - che aveva chiesto una sostanziale riduzione di pena (a 3 anni e 6 mesi di carcere – ndr). Mentre la Cassazione per lo stesso fatto aveva condannato tutti gli altri imputati per il reato di traffico d’influenze, oggi la Corte di appello è entrata in conflitto con questa sentenza condannando solo me per corruzione. Quindi io sarei un corrotto senza corruttore, o forse mi sono corrotto da solo". Sul futuro Alemanno non ha dubbi. "A questo punto è evidente che ricorrerò in Cassazione per vedermi riconoscere una innocenza che è già scritta nella sentenza definitiva della Suprema Corte". (segue) (Rer)