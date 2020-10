Mondo di mezzo: Alemanno, condanna odierna in contraddizione con giudizio Cassazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alemanno aggiunge anche che "quando criticavamo le sentenze che colpivano esponenti politici ci dicevano che le sentenze vanno rispettate. Oggi abbiamo una Corte d’appello che straccia una sentenza definitiva della Cassazione, ignorando le più elementari regole del diritto. Non si vuole accettare che Mafia Capitale non esiste e si continua a insistere su teoremi che hanno inutilmente infangato la nostra Capitale per dei fatti di corruzione molto meno rilevanti, per quantità economica e qualità degli intessi in gioco, di quelli del Mose di Venezia, dell’Expo di Milano e dello stesso Stadio della Roma. Credo – conclude l’ex sindaco di Roma - che su questo vada fatta una riflessione molto più ampia anche della mia persona e del mio diritto ad avere una vera giustizia". (Rer)