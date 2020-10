Covid: Crimi, servono responsabilità e collaborazione, no allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sta "di nuovo attraversando una fase molto difficile, critica, a causa della pandemia in corso. C'è la necessità che da parte di tutti ci sia senso di responsabilità e rigido rispetto delle regole. Allarmismo e terrorismo psicologico sono invece fenomeni che vanno assolutamente evitati e sotto questo aspetto abbiamo la necessità che venga mantenuto il massimo equilibrio, da parte del mondo della politica e dei media in primis". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi. (segue) (Com)