Scuola: Fd'I, servizi 0-6 a Roma nel caos, vergogna Raggi

- "Il fallimento del mandato, fortunatamente in scadenza, della sindaca Raggi si misura anche sul comparto servizi educativi e scolastici, dove soprattutto in tempi di emergenza pandemica si consuma l'ennesimo pasticcio grillino. In particolare, è caos organizzativo su nidi e scuole 0-6, con l'inconcludente assessore Mammì che ha lasciato inevase le richieste di mamme e sindacati, da giorni in stato di agitazione". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Maria Teresa Bellucci deputato e capogruppo per Fd'I in commissione Affari sociali e bicamerale infanzia e adolescenza, e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. "Il 27 ottobre prossimo i lavoratori effettueranno un presidio sotto il Campidoglio, denunciando la grave condizione della sicurezza e della qualità dei servizi 0-6, un settore alla deriva e senza indirizzo - aggiungono gli esponenti Fd'i -. Una delegazione di Fd'I sarà presente in segno di vicinanza e impegno per affrontare la grave situazione in cui versa il settore educativo e scolastico, sia pubblico che privato convenzionato. Un allarme che Fd'I aveva lanciato, sia in Comune con il lavoro attendo del Gruppo capitolino, che in Parlamento – insieme al vicepresidente della Camera e deputato Fabio Rampelli - attraverso la richiesta di aumento di risorse per le scuole paritarie, gli asili nido e dell'infanzia da inserire nel Decreto Rilancio. Fondi che ancora oggi sono fermi nel porto delle nebbie e di cui chiederemo conto in Parlamento con una interrogazione in merito. Di fatto, molti i nodi ancora da sciogliere: dalla sostituzione di educatrici e insegnanti assenti, al personale di supporto per i bambini più fragili e disabili, alla mancanza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale fino al supporto per la gestione di casi di contagio nelle strutture e al mancato rinnovo dei contratti per i servizi educativi privati convenzionati con Roma Capitale. I servizi collassano e siamo a un passo dalla chiusura. La Raggi che fa? Le inefficienze della giunta 5 Stelle - concludono - non posso essere pagate dalle famiglie, dai bambini e dal personale docente. E' una vergogna".(Com)