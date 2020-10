Covid: Ferraresi (M5s), bene Protocollo carceri, collaborare per prevenire contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, si dice "pienamente soddisfatto per l’intesa raggiunta oggi sul protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro riguardo all’emergenza Covid-19 dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza". In una nota poi il sottosegretario spiega: "È fondamentale continuare a mantenere alta la guardia sulla situazione sanitaria che stiamo vivendo e avere anche in tutti gli istituti penitenziari ogni strumento di conoscenza e operativo per garantire la sicurezza del personale e della popolazione detenuta, prevenendo e scongiurando la diffusione dei contagi. Tutto questo in raccordo con le aziende sanitarie di riferimento di ciascun territorio". (Com)