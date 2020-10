Covid: Salvini, De Luca gradasso per mesi, oggi descrive Campania a un passo da tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, sostiene che il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca "per mesi ha fatto il gradasso: invece di lavorare per migliorare la situazione e potenziare gli ospedali rideva e insultava tutti. Oggi - osserva su Twitter - purtroppo descrive la Campania come a un passo dalla tragedia, ed è costretto a chiudere tutto. A dispetto della incapacità e dell’arroganza di De Luca, sono certo che i cittadini campani si impegneranno al massimo e troveranno sempre la solidarietà e il sostegno delle altre Regioni e di tutti gli italiani".(Rin)