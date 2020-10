Covid: Oms, situazione globale sarà critica nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione epidemiologica globale nei prossimi mesi sarà critica. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa. "Siamo in un momento critico di questa pandemia di Covid-19, in particolare nell'emisfero settentrionale. I prossimi mesi saranno molto difficili", ha detto Tedros. Il responsabile dell’Oms ha ribadito che la situazione attuale “non è un’esercitazione”, aggiungendo che alcuni Paesi si trovano su una strada pericolosa. "Chiediamo ai leader di agire immediatamente per prevenire ulteriori morti inutili, il collasso dei servizi sanitari essenziali e la chiusura delle scuole", ha osservato Tedros. A partire da venerdì, il bilancio delle vittime di COVID-19 nel mondo ha superato gli 1,134 milioni, con oltre 41,5 milioni di contagi dall’inizio della pandemia, secondo l’Omns. Il direttore generale dell’Oms ha lanciato inoltre l’allarme sulla situazione nei Paesi più poveri, sottolineando che in queste nazioni dispongono solamente tra il 5 e il 20 per cento dell'ossigeno di cui hanno bisogno per curare i pazienti affetti da Covid-19 e altre malattie polmonari. (segue) (Res)